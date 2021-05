FOTOD | Mis on saanud Joala kujust? Lumi on sulanud, kuid ausammas seisab siiani kastis

"Vabandan Maire Joala ees, kui olen temale selle taotlemisega meelepaha tekitanud. See kindlasti polnud minu eesmärk, vaid minu eesmärk oli ja on kaitsta Viljandis asuvat Jaak Joala monumenti.

Loodan, et leiame lahenduse selle ümber oleva kasti eemaldamiseks, nii et inimesed saavad monumenti külastada ja pühendada enda mõtted kuulsa laulja ja iidoli mäletamiseks ja austamiseks. Minu soovitus on, et olgu kast monumendi ümber pandeemia olukorra paranemiseni, kui monumendi külastamine on ohutu. Hea päev taasavamiseks oleks näiteks Jaak Joala sünnipäev 26. juunil," ütles Aaltonen.