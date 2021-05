Päevakoer: ma ei karda öelda, et olen Eurovisioni fänn

"Ma ei karda öelda, et olen alati väikestviisi Eurovisioni fänn olnud. Olen seda alati vaadanud," rääkis Päevakoer Raadio 2 hommikuprogrammis. "Lapsest saati mäletan, et kui oli Eurovision, siis oli see nagu jaanipäev. Ma teadsin, et saab olla kaua üleval ja ei pea vara magama minema, sest hääletamine kestis pikalt."