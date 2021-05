Kümme aastat TV3s töötanud Mart Mardisalu (52) sõnul on viimane aasta olnud tema jaoks kriitiline, ja mitte üksnes eraelus, vaid ka tööl – koroona tõttu oli saadete eetrisseminek sageli noatera peal. Kevadel tuli toimetust õgvendada. "Inimeste lahkumine on kõige raskem. Aga hea terviku nimel on see koht, kus pead ohvreid tooma. Kuuled enda kohta süüdistusi, kaotad inimesi, aga nii lihtsalt on. See tuleb ära kannatada, see käib palga sisse," võtab Mart juhiameti ebameeldivama poole kokku.