RELIIKVIA | "Libahundi"-Tiina hoiab hundijalavett karahvinis: see oli Eestist lahkudes minu kõige suurem varandus

Mängufilmi "Libahunt" filmimisest on möödunud juba 53 aastat. Ene Rämmeld (74) lahkus Eestist 40 aastat tagasi, kaasas vaid kaks nahast kohvrit ja üheksa-aastane poeg. "See oli siis minu kõige suurem varandus!" ütleb Ene. Tulnud aasta hiljem Eestisse käima, vaatas Ene sugulaste ja tuttavate pool ringi, et leida esemeid oma eelnevast elust, mis kiirustades lahkudes maha jäid. "Aga äraantud asjad olid leidnud juba uue elu ega kippunud mu juurde tagasi. Väljaarvatud karahvin, mida olin lapsena imetlenud," räägib ta.