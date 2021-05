"Lahingud ladude pärast" täht sai süüdistuse füüsilises väärkohtlemises

Korrakaitsjate allikas sõnas, et Brandi veetis 30. aprillil koos sõpradega aega Orange'i maakonna baaris, kui Jarrod välja ilmus. Ekskallimate vahel tekkis tugev sõnavahetus ning Brandi käskis mehel ära minna.

Sündmuskohale kutsuti politsei, kuid Jarrod lahkus enne, kui nad kohale jõudsid. Intsidendi kohta kirjutati raport, aga kui Jarrod mõned päevad hiljem politseiga rääkis, eitas mees, et ta naist üldse puudutanud oli.

Jarrod ja Brandi on osalenud kõikides 13 "Lahingud ladude pärast" hooaegades. Neid kutsutakse "noorteks kukkedeks", sest nad on põhituumikust kõige nooremad osalejad.

Aga eelmisel kuul debüteerinud 13 hooaja esimeses osas kinnitas Brandi esimest korda kaamera ees, et tema ja Jarrod läksid lahku kaks aastat tagasi. Neil on koos ka kaks last.