Andres Puusepp hakkas trenni tegema: ma ei tohtinud enam ühtegi kilo juurde võtta

Nad käivad veganist rammumehe Gert Kooviti juures, kes ei lase niisama passida ja hantleid silitada. "See on nii räige, mis toimub. Hea on see, kui pärast duši alla jõuad. Jürgen läks "Duubli" saadet tegema ja ütles, et ei tea, kuidas ta seda teha jaksab," rääkis Puusepp.