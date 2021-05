Linnateater leidis peanäitejuhi kohalt lahkunud Elmo Nüganenile asenduse

Eesti Päevaleht kirjutas 25. veebruaril, et peanäitejuhi kohale on kolm tugevat kandidaati.

Seitsme LP-le vastanud teatriasjatundja ja -kriitiku vastustest jäi kõlama kolm nime: Priit Võigemast, Uku Uusberg ja Karl Laumets. Praegu väga heas vormis Priit Võigemast on endise Linnateatri näitleja ja lavastajana kahtlemata igati loogiline pakkumine. Ühelt poolt on ta Elmo Nüganeni õpilane ja teiselt poolt iseseisev väljakujunenud väljendusrikas lavastaja- ja näitlejaoskuste valdaja, nagu ütleb Steven-Hristo Evestus. Ent Jelena Skulskaja hindab Uku Uusbergi „Ivanovi” Draamateatris üheks viimaste aastate olulisemaks teatrisündmuseks. Kiidetud ja auhinnatud Vanemuise noorel lavastajal Karl Laumetsal on blogija Danzumehe sõnul selleks oma lavastuste, materjalivaliku ning heade koostöösidemetega julgust ja vajalikku joont. Arvamusi on ka selliseid, et eelis võiks valiku tegemisel olla Linnateatris juba töötavatel ning teatri sisekliimat ja hingeelu hästi tundvatel näitlejatel ja lavastajatel.