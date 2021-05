Vau, ei olegi enam viimased! Eesti šansid Eurovisionil paranesid

Eurovisionil võistluslooga "The Lucky One" Eestit esindav Uku Suviste on valmis ka selleks, et suurt edu ei saavuta.

Uku Suviste kinnitas 9. mail ETV saates "Hommik Anuga", et tänu sotsiaalmeediale on ta saanud oma võistlusloole "The Lucky One" palju tagasisidet ka väljaspoolt Eestit, vahendab Menu. "Palju kommenteeritakse ja tehakse arvustusi," ütles ta ja lisas, et ta on kuulnud nii seda, et tegemist on maailma parima looga, kui ka seda, et see on täielik saast. "Kõike kuuleb."

Samuti rõhutas Suviste, et kuigi ka sotsiaalmeedias jagatavatel kommentaaridel ja kihlveokontoritel on Eurovisionil oma roll, siis kõige olulisemad on lõpuks need inimesed, kes lauluvõistlusel seda lugu alles esimest korda kuulevad. "Nad on kõige suurem sihtgrupp, kes lõpuks kõne teevad."

"Kui jään Eurovisionil viimaseks, on see ikkagi väike samm kuhugi edasi," nentis ta ja lisas, et kõige kehvem osa tänavuse võistluse juures on see, et teiste võistlejatega pole võimalust suhelda. "Kuidas ja kas seda Eurovisionil teha lubatakse, eks see siis paistab."

Tore, et ta vaimselt end selliseks võimaluseks valmis pani, sest Eurovisionworld.com lehe järgi Uku eelmine nädal ka viimane oli. Pärast sinise vaiba üritus ning lauluvõistluse kõige seksikama mehe tiitli saamist on Eesti laulja saanud niivõrd palju rohkem tähelepanu, et viimasele kohale ta enam ei asetu.

Küll aga ei ole olukord väga palju muutunud, sest 39 riigi seas ennustatakse Eestile nüüd 32. kohta. Ka selle tulemusega jääksime me finaali ukse taha.

Vahepeal favoriit olnud Prantsumaa pidi esikoha uue ennustuse kohaselt loovutama Itaaliale, kellel on tõenäosus võita 23 protsenti.