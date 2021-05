Leidub reegleid, mis panevad pea valutama, kuid on ka asju, mida oleks eeldanud, et järgitakse karmimalt. Leidub ka kohalikke, kes on õnnelikud, et suurüritus nende õuele on toodud, kuid siiski on tunda nende jutus pettumust, et nemad seda tavatingimustes nautida ei saa. Kuigi publikule on mõeldud 3500 piletit, siis nende hankimine on olnud nagu lotomäng.