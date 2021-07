Heidi (36) sõnul on kohvijahvataja pärit tema isa Andres Hanso lapsepõlve­kodust.

"See kuulus tema vanematele. Kui ma isa käest küsisin, kustkohast see meie perre on tulnud, rääkis ta, et sel võib olla seos isegi kurikuulsa tsaarinnaga." Heidi vihjab, et ega keegi täpselt tea, aga legendidele on lõbus mõelda. "Üks minu kaugem isapoolne sugulane töötas kunagi Pärnumaal ühes mõisas, kus oli peatunud ka Katariina II, kes tõi sinna mõisa igasuguseid põnevaid asju. Võib-olla sattus kohviveski just sealt Hanso pere koju..."