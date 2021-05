Nick Jonas avaldas, missuguse õnnetuse järel ta nädalavahetusel haiglasse sattus

Nick rääkis enda vigastustest esmaspäevaõhtuses NBC saates "The Voice", öeldes, et peale roide sai ta veel mõnesid pisemaid vigastusi ning naerda on veel valus, vahendas TMZ.

Nick vigastas end laupäeva õhtul, kui filmis salajast projekti, ning tegu oli piisavalt tõsise vigastusega, et haiglaravi vajada. Ta lasti haiglast vabaks pühapäeval, et ta ei puuduks esmaspäevasest "The Voice" salvestusest.

Laulja ja näitleja puhul pole tegu esimese vigastusega, mille ta võtetega seoses saanud on. 2018. aastal Mehhikos vigastas ta saate võtete järel kätt.

Kohalik meedia aga imestab praegu, miks praegused võtted niivõrd salajased on. Allikad ei soovinud isegi avaldada, mis projekti kallal Nick Jonas töötab.

Vaid kolm päeva tagasi kirjutati, et filmivõtete ajal sai vigastada ka filmilegend Robert De Niro. Ta filmis Oklahomas Martin Scorsese uut põnevikku "Killers of the Flower Moon", mille peaosas on Leonardo DiCaprio, kui vigastas enda jalga, kirjutas TMZ.

Vigastuse järel istus ta neljapäeval lennukile, et tagasi kodulinna New Yorki lennata. Reedel läheb ta arsti juurde. Praegu pole veel teada, kui tõsine ta vigastus on.

Tundub, et De Niro vigastus filmivõtteid kuidagi ei sega, sest näitlejal oli niigi plaanis mõned nädalad vabaks võtta. Kuid võttemeeskonnale oli öeldud, et nad saavad reede vigastuse tõttu vabaks, mis annab mõista, et De Niro oleks pidanud veel päevakese-kaks töötama.