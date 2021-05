KLÕPS | Tanel Padar sai ka koroonaviiruse vaktsiini kätte

Tanel Padar oli vaid 20-aastane, kui tema ja Dave Benton looga "Everybody" Eurovisioni võitsid. Aga, nagu ka Ivar Must ütles, siis lugu ei olnud üldse neile kirjutatud.

"Kellele Maian (Kärmas – toim) need sõnad kirjutas? Ma ei kujuta ette. Ma olen näinud mingit telesaadet, kus ansambel Laine oli püha viha täis, sest see pidi nendele tagasituleku looks olema. Nende karjäär n-ö rikuti nende elu teises pooles ära."

"Kindel on see, et minule see lugu ei saanud kirjutatud olla, sest ma läksin stuudiosse alguses ühte teist lugu laulma. Mõlemad Dave'iga salvestasime samas stuudios teist lugu. Siis meile pakuti välja, et teeks pulli ka, prooviks korra. Ja me proovisime," rääkis Padar.