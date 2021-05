Hirmnaljakas koreograafia ja "hääletu" laul: need on viis momenti, mida tänaõhtusel Eurovisioni poolfinaalis kindlasti jälgida!

Soome väljaanne Iltalehti on kokku pannud viis tähelepanuväärset seika, millel võiks täna silma peal hoida.

Rootsi esindajal Tussel on tõsised probleemid häälega. 19-aastane käis pärast Melodifestivaleni operatsioonil, et probleem lahendada.

Tusse laul "Voices" põhineb just tema tugeval häälel.

Leedukate laulu "Discoteque", mida esitab The Roop, ühed autorid on soomlased Kalle Lindroth ja Ilkka Wirtanen.

Leedukate laulul on väga naljakas koreograafia ning ennustusportaali kohaselt peaksid nad ka finaali välja jõudma.

Iisraeli laulja Eden Alene loos "Set Me Free" kõlab B6 noot.

Lauluvõistluse ajaloo kõige kõrgemaid noote on esitanud siiamaani naised ning praegune rekord kuulub Horvaatia lauljale Maja Blagdale, kes esitas laulus "Sveta Ljubat" nooti Bb6.

1977. aastal laulis Soome esitaja Monica Aspelund oma loos "Lapponia" regulaarselt G6 nooti. Wiwibloggsi kohaselt on tegu paremuselt neljanda tulemusega lauluvõistlusel.

Norrakate laulja Andreas Haukelandi lavanimi on Tix. Nimi pärineb Tourette'i sündroomist, mis tal lapsena diagnoositi. Sündroom tekitab temas kontrollimatuid lihaskrampe. Andreas leiutas Tixi karakteri, mille taha end vajadusel peita.

Tänavu lubatakse Ahoy areenile vaid 3500-pealine publik. Kui tavaliselt on kontserdisaalid rahvast pungil, siis tänavu on olukord teine. Pealtvaatajad istuvad hajutatuna saalis ning green room on toodud peaareenile.