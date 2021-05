Liis Lemsalu esimene valik polnudki laulmine: mõtlesin, et tahaks proovida

Esmalt meenutab Liis noorusaega, mil alustas WAF koolis tõsisemalt lauluõpingutega. "Alguses läksin sinna üldse tantsima, aga iga kord lauluklassist mööda kõndides see ikkagi paelus mind ja mõtlesin, et tahaks proovida," jutustab Liis, et võttis lõpuks julguse kokku ja sammus katsetele. "Mäletan väga hästi, mis mul katsetele minnes isegi seljas oli, sest see oli minu jaoks ikkagi väga suur asi ja mäletan seda siiani väga eredalt." Nooruke Liis sai lauluklassi sisse ja sealt hakkas asi edasi minema – tantsimine jäi tagaplaanile ja laulmisest sai prioriteet.

"Tegelikult oli mu karjäärivalik seotud hoopis keeltega, õppisin keeli tohutu kiirusega ja mõtlesin, et diplomaatia võiks olla huvitav," tõdes "Eesti otsib superstaari" neljanda hooaja võitja.

Eesti üks andekamaid lauljatare Liis Lemsalu teatab oma Instagrami konto vahendusel, et on liitunud rahvusvahelise plaadifirma Warner Music perekonnaga.

Uudis on üllatav, sest Liis on aastatega end iseseisvalt üheks Eesti tuntuimaks artistiks üles ehitanud. "Kuigi mul on Eestis oma kindel kuulajaskond ja fännibaas juba olemas, siis on mega põnev näha, kuhu see koostöö mind viib ja mida me korda hakkame saatma," selgitab Liis otsust suure plaadifirmaga liituda.

"Ma pole ju väga-väga pikalt ühegi suure plaadifirmaga sellist koostööd teinud... Seega on see äge võimalus oma karjääris midagi uut proovida," ütleb Liis ning lisab, et on väga põnevil uue peatüki ees.

Sama plaadifirma alla kuuluvad ka maailmakuulsad artistid Ed Sheeran, Madonna, David Guetta, Cher jpt.