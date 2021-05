"Tiger Kingi" Joe Exotic tahab vähidiagnoosi abil vanglast välja saada

Joe Exotic, kelle päris nimi on Joseph Allen Schreibvogel, säutsus reedel, et tal on vähk ning nõuab nüüd president Bidenilt, asepresident Harriselt ning peaprokurörilt kiiret vanglast vabastamist, kirjutas New York Post.

Exotic kannab praegu 22 aasta pikkust karistust metsiku looduse seaduste rikkumise ning 2019. aastal palgamõrvari palkamise eest, et tappa enda pikaaegne rivaal Carole Baskin.

Exotic väidab, et tema advokaat John Phillipsil on tema meditsiinidokumendid, mis viitavad eesnäärmevähile. "Vangla on andnud loa tõendamaks, mis staadiumis see on. Mu keha on väsinud, olen palju kaalu kaotanud, suuhaavandid on kontrolli alt väljas, oksendan rohkem kui süüa jõuan," sõnas ta.

Phillips ütles Postile laupäeval, et Exoticul ei ole eesnäärmevähki veel diagnoositud ja ootab biopsiat.

Advokaadi sõnul on praegu veel liialt vara öelda, et tema kliendil vähk on, isegi siis, kui arstide sõnul märgid selle kohta olemas on.

Exotic säutsus laupäeval, et tal on 27. mail kohtumine onkoloogiga ja mõned päevad hiljem uroloogiga. Tõsielutäht sõnas, et ei soovi kellegi haletsust, vaid loodab, et tema advokaat teeb kõik endast oleneva, et president Biden, asepresident Harris ja peaprokurör tema vabastamise rahuldaksid.