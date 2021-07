Kristen Michali kodu asub endises tsaariaegses vineeri- ja mööblivabrikus: üks põhjus, miks siin elame, ongi asukoht

EVELIN JA KRISTEN elutoas, mis piirneb köögi ja telekanurgaga. Karli Saul

"Kodu ja õnne ei määra maja suurus ega ruutmeetrite arv, vaid inimesed, kellega seal koos elad. Üheski paigas ei ole me õnnetud olnud, ka väikeses Õismäe korteris mitte, sest seltskond ümber on olnud õige," ütlevad Kristen Michal ja tema elukaaslane Evelin Oras kui ühest suust. Nende kodu on ehitatud tsaariaegsesse Lutheri vineeri- ja mööblivabrikusse.