Ivo Linna politsei- ja piirivalveorkestri koondamisest: ma ei oleks uskunud, et keegi sellise asja peale üldse tuleb

„Juba sadu aastaid kuulub iga armee juurde orkester. See on väga tõsine element meie kultuuriloos. Need orkestrid laiali saata – see on tõeline hämming," tõdeb laulja.

Täna, 18. mail selgus, et suure tõenäosusega koondatakse lisaks kaitseväe orkestrile ka politsei- ja piirivalve orkester. Töötukassas on praegu muusikaalast haridust nõudvaid töökohti kümme, koondatavaid orkestrante koos kaitseväe orkestriga on aga üle 70.

"Kindlasti saab seda öelda, et ei täna ega ka tegelikult mitte kunagi varem või hiljem tule ühtegi kuulutust tööportaali – "tule meie orkestrisse". Tegemist on valdkonnaga, kuhu värvatakse inimesi otse – koolist, teistest orkestritest jne," selgitas Kool. "Paljud muusikud töötavad mitmel kohal, võimalik, et ka kõnealused muusikud on mitme orkestri liikmed," lisas ta.