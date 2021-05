KLÕPS | Palju õnne! Kitarrist Paul Neitsovi süda on taas võetud

"Jah, teil on õigus," kui uurida Neitsovilt tema uue suhte kohta. Nimelt postitas Paul enda Instagrami story'sse pildi koos veetleva naisterahvaga. Kui pärida Paulilt lähemalt, kuidas nad tutvusid või kaua nad koos on olnud, jääb noormees veidi kidakeelseks: "Hetkel täpsemalt ei jagaks rohkem, kui et talve lõpust oleme koos."

Nagu ennist mainitud, on Paul Neitsov avalikkuses silma paistnud mitmete suhetega. Nii oli ta näiteks pikka aega koos lauljatar Brigita Murutariga, kellega neil on ka ühine laps. Tollal ütles Neitsov Kroonikale, et lahkuminek oli ühine otsus. "Eks muidugi on selline asi ebameeldiv, aga õnneks oleme mõlemad väga mõistlikud inimesed, mistõttu pole meil kunagi tülisid olnud. Meil polnud tüli ka lahku minnes. See oli rahumeelne otsus. Meie vahele jäävad tütar ja muusika," rääkis ta.

2020. aasta novembri algul teatasid aga Paul Neitsov ja tšellist Silvia Ilves, et musitseerimine on viinud nad suhteni, mis paraku sai üsna pea läbi.

„Ma arvan, et ta ei tea, mis tähendab minuga olla. Paul muidugi ütleb, et ta on minusuguseid näinud, aga ta pole kunagi suhtes naisega, kellel on lapsed. Ma ei taha oma lastele uut kasuisa, kelleks ta paratamatult saab, kui kunagi koos hakkame elama,“ ütles nelja lapse ema Silvia Õhtulehele, kui oli sotsiaalmeediasse teinud postituse, et on otsustanud suhte Pauliga lõpetada.