VIDEO | Alternatiiv kaitseväe orkestrile? Sotsiaalmeedias ringleb naljakas video, kuidas ilma orkestrita võib kaitseväe paraad välja näha

Ka Ivo Linna on juba jõudnud on jõudnud öelda Õhtulehele: "Ma ei kujuta ette olukorda, kus pidulik marss tuleb lindi pealt." Ehkki paljudele on siiani see olukord kujuteldamatu, jagab muusik ja laulja Valter Soosalu enda Instagramis videot, kus on toodud üks kaitseväeparaadidest, mil presidendiks oli Arnold Rüütel.