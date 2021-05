"Õnne 13" näiliselt vaktsineeritud Helgi Sallo põdes koroonat. Rahvusooper Estonia: teatris on olnud üksikuid koroonajuhtumeid

„Samamoodi, kui me Ülo viime hambaarsti juurde, siis ega me näitlejal hambaid päriselt ei puuri. See on ikkagi näitlemine," ütles Andra Teede ERRile. Ometi oli see episood paar kuud tagasi suureks eeskujuks ja julgustuseks riskigrupile, kes olid parema meelega nõus end laskma ka vaktsineerida.