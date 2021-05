KROONIKA ROTTERDAMIS | Kes kellega voodit jagab? Eurovisioni reeglid jälitavad osalejaid lausa magamistuppa

Mõned nädalad tagasi avaldati põhjalik protokoll, kus on näiteks kirjas, et delegatsioonid ei tohi esmakordselt hotelli saabudes korraga administraatori juurde pöörduda. Sinna võib minna vaid delegatsioonijuht, kes jagab toakaardid näiteks õues või bussis, kus teised teda niikaua ootavad.

Protokollis on paika pandud ka osalejate söömine. Hommikusööki tuleks kindlasti tarbida hotellis, soovituslikult omas toas. Lõuna- ja õhtusööki võib nautida Ahoy Arenal või ööbimispaigas, kuid kindlasti ei tohiks minna linnapeale restorani otsima. Eraldi on märgitud, et toitu võib hotelli tellida, kui hotell selleks loa on andnud.