Rannamaja-Seidi jagas enda lapsepõlve suurimat ebakindlust: öeldi Koljat ja muid asju

"Ma ei tea, see on lapsest saati olnud minu suurim ebakindlust," tunnistas Seidi. "Ma kasvasin noorena hästi pikaks ette ära. Olin kõikidest poistest pikem ja öeldi "Koljat" ja muid asju."

"Aga nüüd ma mõtlen, et kõik modellid on pikad. See teeb nii ilusaks inimesed ja ma ei leia selles enam midagi halba. Kui ma kannan kontsasid, siis ma olengi reaalselt kahemeetrine," avaldas Seidi.

Seidi Voogre avaldas Brigitte Susanne Hundi saates "51 küsimust", et ta on 180 cm pikk. Ta on korduvalt nii "Rannamajas" kui "Raju reedes" öelnud, et tema lühikesi mehi ei taha. Kui olla 180 cm pikk, siis võib mehi vastu tõesti keeruline leida.