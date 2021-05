FOTO | Superstaar ongi kohal! Maailmakuulus räppar astub Eurovisionil väikeriigi eest võistlustulle

Eurovision 2021 10.05 Foto: Andres Putting

Pikka aega on valitsenud San Marino tänavuse võistlusloo "Adrenalina" ümber segadus, sest kaks kuud tagasi teatati, et väikeriigi eest esineb superstaar Senhiti kõrval ka räppar Flo Rida, kelle hitid on valitsenud edetabeleid ka Eestis.