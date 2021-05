Vaatamata viiruse läbipõdemisele läheb Rannamaja-Ada ikkagi vaktsineerima: andke teiegi oma panus

Ada andis eile Instagramis teada, et tema vaktsineerimine on kinnitatud ja ta saab endale Pfizer/ BioNTechi vaktsiini, mis teda veelgi enam koroonaviiruse eest kaitseb.

Arvestades, kui laastavalt COVID-19 Adale mõjus, pole siis ime, et ta tahab end uuesti nakatumise eest kaitsta. Ada jagas ekraanitõmmisega ka sümptomeid, mis tal kohe alguses oli.

Esmaspäeva õhtuks, mis oli Ada jaoks 3. koroonasümptomite päev, oli tal 50% ulatuses kadunud lõhna- ja maitsetajud. "See on kõige imelikum asi, sest ma pean reaalselt toppima midagi ninna sisse, et lõhna tunda. Maitset ma tunnen rohkem kurgus kui suus," selgitas ta.