Muusik Raivo Tafenau põrutab: kui vähendada riigikogu liikmete palka 30%, oleks orkestrite mure lahendatud!

"Tegin siin väikese arvutuse. Hetkel on riigikogu liikme palk 4330 Eurot. 101x 4330=437330 Eurot. Aastas teeb see 5247960 eurot. Enamus tüüpe seal lihtsalt molutab ja vahel sõidab džiibiga kellegile otsa. Teen ettepaneku vähendada riigikogu liikmete palka 30% ja sellisel juhul jääb üle isegi veidi rohkem kui kaitseväe orkestrile aastas vaja läheb. Ja ikkagi oleks nende palk 3031 euri," kirjutas Tafenau Facebooki, lisades, et tema esindab talupojamõistust ja on kuradima vihane.