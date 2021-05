Pärast Eurovisioni esimest poolfinaali langesid Eesti šansid veelgi

Esmaspäeva seisuga oli Uku Suviste ja "The Lucky One" 39 riigi seas 32., mis tähendab, et Eesti taha jäi seitse riiki, siis nüüd on tulemus nukram. Pärast esimest poolfinaali, kust langes välja kuus riiki, on Eesti 33 riigi seas 29. kohal. Meie taha jääb vaid kolm riiki.

Numbriliselt on koht parem, aga suures pildis ei mängi see rolli, sest finaali jõudmine on see, mida iga riik soovib. Teises poolfinaalis ülesastuvatest riikidest edastab Eesti vaid Tšehhit ja Gruusiat.

Teises poolfinaalis osaleb 17 riiki ja kui Eesti edastab vaid kahte, siis saame seal 15. koha. Eurovision World ennustustabelis on Eestist taga ka Hispaania, aga kuna tegu on ühega viiest suurest riigist, siis nende jaoks on finaalikoht ja iga-aastane osalemine alati garanteeritud.

Uku Suviste kinnitas 9. mail ETV saates "Hommik Anuga", et tänu sotsiaalmeediale on ta saanud oma võistlusloole "The Lucky One" palju tagasisidet ka väljaspoolt Eestit, vahendab Menu. "Palju kommenteeritakse ja tehakse arvustusi," ütles ta ja lisas, et ta on kuulnud nii seda, et tegemist on maailma parima looga, kui ka seda, et see on täielik saast. "Kõike kuuleb."

Samuti rõhutas Suviste, et kuigi ka sotsiaalmeedias jagatavatel kommentaaridel ja kihlveokontoritel on Eurovisionil oma roll, siis kõige olulisemad on lõpuks need inimesed, kes lauluvõistlusel seda lugu alles esimest korda kuulevad. "Nad on kõige suurem sihtgrupp, kes lõpuks kõne teevad."

"Kui jään Eurovisionil viimaseks, on see ikkagi väike samm kuhugi edasi," nentis ta ja lisas, et kõige kehvem osa tänavuse võistluse juures on see, et teiste võistlejatega pole võimalust suhelda. "Kuidas ja kas seda Eurovisionil teha lubatakse, eks see siis paistab."