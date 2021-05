KUULA SAADET | Robert Linna: alguses lootustandev ekstreemsportlane ja siis äkki muusik

Samuti on kõigile teada, kes on tema eelkäijad. Aga sellest ei räägi seekordne saade Akord üldse. Vaid sellest, kuidas Robert muusikani üldse jõudis.

Seekordses podcastis Akord on külas Robert Linna, kes räägib sellest hetkest oma elus, millal langes otsus hakata tõsisemalt tegema muusikaga. Kas ja kes seda mõjutas ja mis tunne on soojendada maailmakuulsaid artiste? Stuudios on Robert Linna, saadet juhib Risto Lehiste Eesti Muusika Kuulsuste Kojast.