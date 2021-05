Meelelahutaja rasked ajad? Kalle Sepp katsetas kelneritööd tuntud restoranis

"Ott pakkus, et kui ma nädalavahetusel vaba olen, võin proovida ettekandmist, kuna olen neil seal varasemaltki abiks käinud," räägib Kalle. "Kuna ilm lubas tulla hea ja rahvast palju, olid abikäed igati oodatud. Haarasin kaks head sõpra kaasa ja nii see juhtus. Nüüd oleme kogemuse võrra rikkamad ja kaks päeva on veedetud väga hea energiaga seltskonnas. Põhjaka on selline maagiline koht, kus teevad süüa ägedad inimesed ja sinna satuvad sööma ägedad inimesed. Võtan mütsi maha kõikide teenindusvaldkonna inimeste ees – üheksa tundi jalgel ja 15 000 läbitud sammu pole üldse naljaasi."