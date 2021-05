Eurovision 2021 esimene poolfinaal 18.05.2021 Foto: Andres Putting

Kui paar kuud tagasi tundus, et Eurovisionile publiku lubamine on liiga riskantne ning artistid tegid ettevalmistusi selleks, et šõu oleks vaid televaatajatele mõeldud, siis aprilli lõpus selgus, et müüki paisatakse iga šõu kohta 3500 piletit.