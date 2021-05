Filmimees Peeter Rebane: eelmisel aastal oli küll tunne, et millal inimesed üles ärkavad ja selle seltskonna Toompealt eemaldavad

Väga pikalt Inglismaal elanud Peeter Rebane otsustas eelmise aasta jaanuaris tagasi kodumaale tulla. Ja kuna pandeemia ka peale tuli, siis oli hea rahulik metsas käia ja üldse olla.

Peale filmide ka ettevõtlusega tegelev Rebane tõi välja, et Inglismaa ja Eesti vahel on väga suured erinevused, kuidas riigid ettevõtjate eest hoolitsevad.

"Selle koha pealt ei ole üldse võimalik võrrelda valitsuse suhtumist ettevõtjatesse. Eestis on meil kohvik "Komeet" ja meile öeldi, et pange kinni, siis makstakse 60 protsenti palkadest. Aga huvitav, kus ettevõtja peab võtma ülejäänud 40 protsenti, pluss ülejäänud püsikulud," rääkis Rebane Retro FM hommikuprogrammis.

"Inglismaal nt, on meil tootmisettevõte, mis ei pidanud üldse uksi kinni panema. Esimese karantiini ajal maksti meile 100 protsenti, kahe vahel 70 protsenti ja nüüd terve talve 80 protsenti palgafondist."

"Meil on huvitav suhtumine, kus öeldakse, et pange pood kinni, aga ühiskond seda ei kompenseeri. Eks tänu sellele tule ka tagasilöök majanduses."

Peeter Rebane otsustas seitsme aasta järel Eestisse naasta, kuna soovis rahulikkuma elukeskkonda. "Eelmine aasta oli tunne, et ma olen tsirkusesse sattunud, nüüd on jälle lahedam. Eelmine aasta oli küll, et millal inimesed ülesse ärkavad ja selle seltskonna Toompealt eemaldavad," rääkis Rebane kohalikust poliitikast.

Rebane kuulus kunagi Keskerakonda ja kandideeris ka kohalikel valimistel. "See oli üks erakond, kes otseselt midagi ei tahtnud peale minu nime. Mõned tahtsid raha saada tol ajal. Mina olen vaid liikmemaksu maksnud," rääkis Rebane.

"Kohalikel valimistel toetasin ma puhtalt Jüri (Ratase - toim) pärast, sest ta tol hetkel kandideeris Edgari (Savisaare - toim) vastu. Mul oli väga tugev soov Jüri aidata ja toetada."

See olukord ei ole kümne aastaga muutnud ja ka aastal 2021 toetab Peeter Rebane endist peaministrit. "Arvan, et ta on üks väheseid poliitikuid, kellel on süda õige koha peal."