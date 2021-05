Eha Urbsalu luiskas end nooremaks: keegi ei pea ju passi näitama

”Google'is on paljude näitlejannade aastad valed, keegi ei pea ju passi näitama," leiab Eha Urbsalu. "Mul on IMDBs (interneti filmibaasis) ka vanust vähem. Paljud näitlejad on internetis ennast nooremaks teinud.”

Välimuse järgi keegi ei usukski, et Eha juba 50. verstapostini on jõudnud. Tänavusel Miss Universumi finaalvõistlusel, kus Eha kuulus Miss Soome toetustiimi, arvasid nii mõnedki, et ta ise on võistlustules.

„Eks kohati seda segaminiajamist oli tõesti. Pidin seletama, et ma pole miss, aga olin 30 aastat tagasi (Eha oli Miss Estonia '88 II printsess - toim.). Soome esindaja on meil ka Viking Beauty Secrets kasutaja ja olin talle seal toeks," räägib Eha. "Kahju, et Eesti missi võistlustel polnud, kuigi tänapäeval on see paraku väga poliitiline üritus.”

Tänavuse Miss Universumi tiitli napsas endale 26aastane mehhiklanna Andrea Meza.