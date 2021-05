Äsja Miss Universumiks kuulutatud Mehhiko kaunitari ähvardas tiitlist ilma jäämine

Fännid sukeldusid Andrea Instagrami ning leidsid kaks aastat tagasi tehtud pulmafotod. Kui aga selgub, et Andrea on abielus, siis on ta rikkunud Miss Universumi reegleid, sest osalejad ei tohi abielus olla, kirjutas Insider.

Pulmapildil on näha peigmeest kandmas smokingut ning Andread imekaunist valget pulmakleit. Pildi juurde on kirjutatud: "3-09-19" ehk 3. september 2019. Pilt on postitatud sotsiaalmeediasse päev hiljem.

Nii mõnedki fännid arvasid, et nad on nüüd suure skandaali peale sattunud, aga Andrea Meza kinnitas sel nädalal Insiderile, et nii see pole.

Mehhiklanna Andrea töötab kodulinnas Chihuahuas ametliku turismisaadikuna. Üks tema tööülesandeid on tähelepanu tõmmata linna turismiatraktsioonidele.

Et promoda Copper kanjonit, mis on tuntud oma matkaradade ja suurepäraste vaadete poolest, arvas turismiosakond, et oleks lahe lavastada pulmafoto.

"Naljakas on see, et kutt, kes minuga pildil on, on minu parima sõbra noorim vend. Ta on 21. Kõigest laps. See on naljakas, sest kõik võtavad seda niivõrd tõsiselt," rääkis Andrea.

"Tol ajal ei olnud ma ühelgi võistlusel. Ma postitasin pildi ja tegi olukorra üle nalja. Arvasime, et oleks lõbus sõpradele nalja teha, kirjutades pealkirjaks vaid kuupäeva," lisas kaunitar.

Miss Universumi pressiesindajat pommitati pildi ilmsiks tulekul kirjadega. Ta tunnistas, et iga võitja kroonimise järel hakkavad pihta igasugused kuulujutud, aga see on kindlasti üks veidramaid.

Andrea Meza võttis kolm aastat tagasi pausi tarkvarainseneri ametist, et modellikarjäärile ning iludusvõistlustele keskenduda. Siiamaani ei pea ta oma otsust kahetsema.