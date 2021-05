Kuninganna Elizabeth II tabas pärast abikaasa prints Philipi surma teine raske kaotus

Kuninganna on väga löödud, sest suri üks tema kahest dorgist (spetsiaalselt aretatud tõug taksist ja korgist) nimega Fergus, kes oli kõigest viiekuune. Asjaolu teeb veelgi trööstitumaks olukord, et pea kuu aega tagasi lahkus ka kuninganna abikaasa prints Philip. Just enamiku päevadest kõndis ta oma kahe kutsika Ferguse ja Muickiga Windsori lossi territooriumil.

Windsori lossi allikas lausub: "Kuninganna on väga löödud. Kutsikad olid need, mis tõid talle raskel ajal veidigi rõõmu. Kõik on lossis väga nördinud, et selline asi niimoodi juhtus. Niikuinii on viimasel ajal palju juhtunud, kasvõi probleemid lapselaps Harryga."

Arvati, et kuninganna on pärast korgi Vulcani lahkumist eelmise aasta oktoobris loobunud uute koerte võtmisest. Äsja surnud kutsikas Fergus sai nime kuninganna onu, kapten Fergus Bowes-Lyoni järgi. Just prints Andrew oli see, kes oma ema pärast prints Philipi surma kahe kutsikaga üllatas.