Muusikasõbrad, rõõmustage! Taaselustunud Vanilla Ninja avaldas kuupäeva, millal kuuleb nende esimest uut singlit

"Me oleme nii õnnelikud seda kirjutades - meie esimene comeback-singel "Gotta Get It Right" ilmub 18. juunil. Oleks alahinnatud öelda, et oleme lihtsalt põnevil, sest tee meie uue albumi lõpetamiseni on olnud künklik. Alates koroonaolukorrast, mis on salvestamisprotsessi teinud üsna väljakutsuvaks," on kirjas Vanilla Ninja ametlikul Instagrami lehel. Nad lisavad, et pidid väga palju töötama distantsilt nii Eesti kui Saksamaa vahet.

Niisamuti kujunes neile raskuseks ka olukord, kus nii mõnigi bändiliige tõi 2020. aastal ilmale lapse. Muu hulgas on nad ka õnnelikud, et lisaks singlile ilmub neil ka uus muusikavideo. "See oli väga vinge tulla mai algul taas kokku Berliini, et filmida uus muusikavideo ja olla taas kõigiga koos," kirjutavad nad.

Möödunud aasta novembris teatas kollektiivi liikmed enda Instagrami lehtedel, et pärast 15 aastat pausi tulevad nad uuesti kokku. "Oleme koos David Brandesega töötanud uue muusika kallal ja erilise üllatusena on see, et Triinu on taas bändiga liitunud! Meie esimesi uusi lugusid saate kuulata meie ametlikul lehel @thisisvanillaninja. Tegelikult ei suuda uskuda, et see tõesti juhtub, aga nii on. Uus album ilmub juba 2021. aastal," kirjutas Piret oma postituse pealkirjas.