Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg Tartu Ülikooli ajakirjale Peegel: “Ka rikkad nutavad“-stiilis lood liigutavad meie lugejaid kõige enam

Viimased veerandsada aastat on ajakiri Kroonika toonud lugejateni tuntud inimeste elu glamuurses ja kõmulises võtmes. Sellest, kuidas väljaanne on suutnud kõik need aastad enda lugejaid hoida ning mil määral on ajakirja sisu läbi aja muutunud, avab Kroonika pikaaegne peatoimetaja Ingrid Veidenberg.

„Algusaja Kroonika oli midagi hoopis erinevat sellest, milline on see praegu. Esimene peatoimetaja Maire Aunaste püüdis sellest teha kultuuriväljaandele sarnast, pikkides sisse ka seltskonnapilte üritustelt ja mõned intervjuud tuntud inimestega,“ kirjeldas Veidenberg.

Kroonika esimene number ilmus 10. jaanuaril 1996 ja selles said sõna näiteks Torontos elanud president Lennart Meri esimene abikaasa ja poegade ema Regina Meri, lavastaja Mikk Mikiver ning Austraalias treeniv Erika Salumäe, kes meenutasid uue aasta saabumist. Seltskonnapiltidel naeratasid pidulised Estonia aastavahetusballilt. Kroonikat tollal omanud ajalehe Postimees vastutav väljaandja Mart Kadastik kirjutas oma kolumnis, et Kroonikas ei ole mingit poliitikat, pommiplahvatusi ega muud vägivaldset, vaid taotleb inimlikku pilti inimestest.„Me teame juba, mitu aktsiat ja autot on ühel või teisel riigimehel. Kahjuks on meil väga lünklikud teadmised selle kohta, mitu naist, last või ämma on Eesti ühiskonnategelastel,“ kirjutas Kadastik.