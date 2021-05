KROONIKA ROTTERDAMIS | Kohalik meedia Ukule suurt edu ei ennusta, kuid tiitel mehe minevikust toob talle tähelepanu

Hollandi päevaleht de Volkskrant annab Eesti esitusele kümnest punktist 5,7 ning Uku pala võrreldakse Phil Collinsi hitiga "In The Air Tonight". "Uku Suviste on Eesti üks tuntumaid popstaare, kellele ei antud 2021. aasta võistlusele automaatset edasipääsu. Seetõttu pidi ta üleriigilises laulusaates uuesti võistlema, kuid ta võitis selle teist korda järjest," kirjeldab de Volkskrant Uku teekonda Rotterdami.

Uku on vaieldamatult üks nägusamaid meesosalejaid sel aastal ning selle kinnituseks on kohalikud väljaanded kaevanud minevikust üles ka fakti, et Kroonika on talle 11 aastat tagasi andnud seksikaima mehe tiitli.