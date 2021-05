Ott Lepland meenutab Eurovisiooni heldimusega: meid koheldi kui kuninga kasse!

Seksikaima mehe tiitli nominatsioon paneb Oti mõistagi muhelema. "Igasugune tunnustus on sümpaatne ja ma arvan, et see nominatsioon on tulnud tänu muusikalistele tegemistele. Tahaks loota vähemalt, et osa läheb ka selle arvele," jääb Ott tagasihoidlikuks.

Hetkel on Ott seotud ka Rakvere teatriga ja 27. augustil jõuabki lavalaudadele uus etendus "Tavaline ime", mis on müütiline lugu muusikaliste vahepaladega. "Loomulikult ma mõtlen nende professionaalsete näitlejate kõrval, et kas ma saan ikka hakkama, aga katsun sellele väga mitte mõelda ja püüan teha oma rolli nii hästi kui ma suudan," kirjeldab ta.

Eurovisioon on samuti täies hoos ja Ott meenutab antud kogemust heldimusega. "Eks ikka tekib igal aastal kõiki videosid ja pilte vaadates sees kerge kripeldus ja automaatselt tulevad mälestused meelde, kuidas ise punasel vaibal olid ja proovides käisid. Need mälestused on tingitud vastuvõtust ja kogemusest, sest meid koheldi väga hästi ja me olime kaks nädalat nagu kuninga kassid," sõnab Ott ja lisab, et kuigi Ukule hetkeseisuga väga head tulemust ei ennustata, taandub kõik siiski esitlusele ja kui laval särada, on kõik võimalik.