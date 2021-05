Kaitseväe peastaabi ülem Veiko-Vello Palm: oleme nõus leppima amatöörliku orkestiga

Palmi sõnul on kaitsevägi nõus latti langetama ja leppima amatöörlikuma orkestriga. "Amatööridest koosnev orkester ei ole kindlasti sama hea kui elukutselistest muusikutest koosnev orkester, seal pole kahtlust. Aga meeles peab pidama seda, et enamus inimesi, kes kaitseväe paraadil osalevad, on ka amatöörid," rääkis Palm. "Suures plaanis ja võrreldes paljude meie NATO liitlastega oleme siiski amatöörid, nii et oleme nõus leppima amatöörliku orkestiga."