Koroonaviirus aheldas näitlejatar Salma Hayeki seitsmeks nädalaks nelja seina vahele

54-aastane näitlejatar, kes on Variety kaanestaar, rääkis väljaandele oma tõsisest võitlusest koroonaga. Staar tunnistab, et veetis üks hetk seitse nädalat isolatsioonis ning tal oli pidevalt hapnikumask näo ees.

"Mu arst anus mind, et ma läheks haiglasse, kuna olukord oli päris halb," rääkis Hayek väljaandele. "Ma ütlesin, et ei - ma enne suren kodus."

Hayek elab Londonis oma abikaasa ja 13-aastase tütre Valentinaga. Kuigi viiruse põdemine on seljatatud, tunnistab Hayek, et siiani on tal viirusest tingitud tüsistused nagu pidev väsimus.