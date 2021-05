Suvine jazzipidu kogub hoogu: festival Jazzkaar 2021 avaldas uuendatud põhiprogrammi

32. korda toimuva festival Jazzkaare põhiprogrammis esinevad kümne maa muusikud kolmekümne kontserdiga. “Rõõmustame, et festivali Jazzkaar 2021 meeskonnal õnnestus kevadisest programmist suurem osa kontserte üle tuua augustisse ning saame jazzifännidele pakkuda mitmekesist tipptasemel muusikaprogrammi,” kommenteerib festivali kunstiline juht Anne Erm. “Festivali Jazzkaar 2021 põhiprogrammi 30st kontserdist on 20 Eesti artistide omad. Soovime pakkuda kodumaistele muusikutele võimalikult palju esinemisi, on ju kultuuri pikk kinniolek jätnud suure igatsuse elavate kontsertide järele nii publiku kui ka muusikute südametesse,” lisab Erm.

Festivali avab armastatud saksofonist Raivo Tafenau esitledes oma ansambli ja Tallinna Kammerorkesteriga Rasmus Puuri juhatusel oma muusikaga albumit “The Same Differences”. 70ndat juubelit tähistav legendpianist ja helilooja Tõnu Naissoo tutvustab oma Electric Groupiga värsket loomingut. Paljud kodumaised lemmikud esitavad festivalil uut loomingut või muusikat hiljuti välja antud albumitelt, nende seas Argo Vals Band, Dagö, deLULU, Janno Trump Clarity Ensemble, Joel Remmel Trio, Mingo Rajandi Quintet, The Motown Sound, New Wind Jazz Orchestra & Kristjan Randalu ja Tanel Ruben Quintet. Rahvusvahelisi koostöid tutvustavad London-Tallinn Cosmic Bridge ja Mart Soo & Florian Walter. Eksperimentaalmuusika sfääre puudutavad Modulshtein ja Raimond Mägi Trio.