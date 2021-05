Kogu oma karjääri jooksul on ta hulgaliselt pühendanud aega ja raha erinevatele organisatsioonidele, mis võitlevad AIDSI, laste, sõdurite ja paljude nimel. 90ndate algul sai temast peamine LGBT õiguste eestseisja - osalt võib-olla ka seetõttu, et tema tütar Chastity Bono tuli varakult kapist välja ning tunnistas, et on lesbi. Hiljem otsustas ta üldsegi läbi viia soovahetusoperatsiooni ning saada meheks. Nüüd kannabki ta nime Chaz Bono.