Elisa Kolk (23) on reisist vaimustuses. "Esimene üllatus oli see, et Indrek on lennupiletid Maldiividele ära ostnud," alustab ta oma reisikirjeldust. Teine üllatus olnud aga koroonapiirangute vähesus.

"Puhkasime kahe aasta eest Barbadosel, mis on Kariibi meres, aga et jõuame Maldiividele… Täna­ses maailmas oli see tõesti minu unistuse täitumine. Kuskil mujal ei ole võrreldavat soojust ega vett kui Maldiividel," kiidab Elisa.