A$AP Rocky kinnitas, et tema ja Rihanna on paar

GQ-le antud intervjuus tunnistas räppar, et Rihanna on tema elu armastus. Kuulujutud paar suhtes hakkasid ringlema juba 2013. aastal, kui räppar toetas Rihannat tema Diamonds maailmaturnee abil.

"Kui sa tead, siis tead. Tema on see õige," ütles A$AP Rocky.

Paar osales A$AP Rocky 2013. aasta muusikavideos "Fashion Killa" ning mees laulis tausta Rihanna 2012. aasta hiti "Cockiness (I Love it)" remixile.

Pärast suhtesse astumist on mõlemad püüdnud koos paparatso piltidele mitte jääda. Räppar tunnistas, et tema partner on absoluutselt mõjutanud tema uut albumit, millel teeb kaasa ka Morrissey.