Ärevad teated Eurovisionilt: võitja Duncan Laurence andis positiivse koroonaproovi ja ei esine finaalis

"Loomulikult oleme me väga pettunud. Duncan vääriks live-esinemist Eurovisioni finaalis pärast 2019. aasta võitu," kommenteerib juhtivprodutsent Sietse Bakker. "Samas oleme me väga uhked tema avaesinemise üle esimeses poolfinaalis. Soovime talle võimalikult kiiret paranemist."

"Duncan on väga pettunud, sest ta on seda kõike oodanud juba kaks aastat. Me oleme väga õnnelikud vähemalt selle üle, et ta saab sündmusel osaleda teises formaadis," lausub laulja tiim.