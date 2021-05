Mel B tütar väidetavalt ei soovi ema vägivaldse video pärast näha

Stephen Belafonte suurim kriitika on aga see, et lühifilm oli liiga vägivaldne ning nende üheksa-aastase tütre jaoks traumeeriv, kirjutas TMZ.

Uute kohtudokumentide kohaselt sõnas Belafonte, et nende tütar Madison tahab emast pausi, sest uus video oli tema jaoks liiga ränk. Dokumentide kohaselt leidis tütar video netist ning oli murest murtud, pahane ja hakkas nutma. Mees väidab, et tütar oli talle öelnud, et ei soovi ema näha ja suvel tema juurde reisida.

Spice Girlsi lauljanna Mel B osales lühifilmis "Love Should Not Hurt", kus ta mängib karakterit, kes pealtnäha elab rikkalikku ja külluslikku elu, kuid kardina taga on ta vägivaldses suhtes mehega, kes on füüsiliselt Stephen Belafontega väga sarnane.

Mel ja Stephen on küll lahutatud, aga nad peavad siiamaani teravat kohtulahingut Madisoni hooldusõiguse üle. Mel nõuab kohtu abil, et Madison saaks läbi Lufthansa programmi üksi tema juurde reisida.

Belafonte aga ei soovi kuidagi eksabikaasale järeleandmiseid teha ning püüab iga hinna eest Meli elu muserdamaks muuta. Ja lühifilm viskas sellesse tülisse justkui õli tulle.

Kohus andis loa Madisonil üksi ema juurde reisida, aga kui Belafonte juttu uskuda, siis on nüüd küsimus selles, kas tütar üldse tahab minna.