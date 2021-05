AINULT KROONIKAS | Maagilise häälega Sofia Rubina paneb aja seisma: värvi lisavad tippmuusikud Holger Marjamaa ja Jason Hunter

Jazzklubi Philly Joe's omanik ja muusik Reigo Ahven tõdeb, et neile klubina on virtuaalkontserdid andnud võimaluse tunda, et muusika ei ole jäänud esitamata, kuulamata ega antud juhul ka viimaste mutrite ja seibideni nägemata.

"Sofia Rubina, kes on ilmselt esimene jazzlaulja, kes Eestiga seostub nii Lätis, Leedus, Ameerikas kui Venemaal, on loomulikult saanud pärjatud ka kõikide auhindadega, mida Eestis on selle põneva stiili artistidel võimalik pälvida. Ja seda kõike loomulikult rohkem kui teenitult, sest on selge, et kui keegi on Ameerika muusika kõlale tõeliselt lähedale jõudnud, on see tema," ütleb Ahven enne kontserdi kuulamise juurde asumist. Tema sõnul kõlavad koos need kolm Eesti jazzi uue põlvkonna suurkuju lihtsalt relvitukstegevalt hästi ja terviklikult.