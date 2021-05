Emmy võitja Billy Porter: olen 14 aastat HIV-ga elanud

USA näitleja sai diagnoosi 2007. aastal, aga ütles, et on sellest ajast selle häbiga elanud, kirjutas BBC.

Aga nüüd sõnas ta The Hollywood Reporterile: "Enam pole stigma. Lõpetame selle. On aeg."

"Tollest ajast tuntud häbi suurendas häbi, mida ma niigi tundsin, ning see vaigistas mind. Ning ma olen pidanud selle häbiga vaikuses elama viimased 14 aastat. Sealt, kust ma tulen, väga kristlikust perekonnast, on HIV positiivsus jumala karistus," märksi näitleja.

Ka tema ema ei teadnud sellest midagi ja ta tegi talle uudise teatavaks alles hiljuti. Porter ei tahtnud, et ema peaks elama häbitundega, et tema pojal on HIV. Hirmu aga ei olnud vaja tunda, sest ema võttis uudise ilma diskrimineerimiseta vastu. Küll aga ta oli pahane, et poeg ootas 14 aastat, et seda talle öelda.