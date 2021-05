Fännid on "Sõprade" taasliitumise eel Matthew Perry pärast mures

Kui vahepeal tundus, et ta on oma deemonitest võitu saanud ning sõltuvus on minevikku jäänud, siis promointervjuu annab mõista, et nii siiski pole. Ja fännidel on Perry pärast tõsine mure, sest tegu on armastatud näitlejaga veel rohkem armastatud sarjast.