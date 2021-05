Silvia Ilves Stockmanni juurest toimunud raskest avariist: poeg helistas, et kontrollida, kas elus olen

"Tulin just nelja-aastase lapse Christopheriga ristmikust eemalt, siis ei olnud seda õnnestust veel juhtunud, läksin sisehoovi ja sellel hetkel see juhtuski," kirjeldas Silvia Ilves olukorda.

"Kümne sekundi pärast helistab Stefan (vanem poeg) poolnuttes ning ütles, et toimus avarii ja ta kartis, et äkki meie Cristopheriga... Ta hüppas arvuti toolilt vaatas aknast välja kohe ning helistas mulle, et kontrollida, kas elus olen."

"Ta oli olnud akna all parasjagu arvuti taga, kui tundis maavärinat. Kaubik oli majale otsa sõitnud. See on ristmik, mida ma ületan lastega iga päev," kirjutas Silvia Ilves Facebooki.

Silvia jätkas: "Tahaks nutta. Ja nutangi! See on nii kurb ja kohutav vaatepilt."

Kella 17:50 ajal põrkas Tallinnas Stockmanni kaubamaja juures kokku 2 autot, millest üks paiskus külili. Esialgseil andmeil sai õnnetuses viga 2 inimest. Õnnetuse asjaolud on täpsustamisel.

"20 minutit püüdsid tegeleda sellega, et inimene sealt maast üles saada. Võimalik, et see inimene, kes alla aeti, ta võib ära ka surra. Ta oli ikka täiesti teadvusetu. See oli ikka valus, valus vaatepilt," rääkis Silvia.