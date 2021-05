Juba tunni pärast saab avapaugu Eurovisioni lauluvõistluse teine poolfinaal, kus astub võistlustulle ka Eestit esindav Uku Suviste. Tänane päev on eurokarusselli jaoks olnud ärev, sest selgus, et võõrustajatele võidu toonud Duncan Laurence on koroonapostiivne. Vaata videost, millised on meeleolud Ahoy Arenal!